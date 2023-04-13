НАТО должна предоставить Украине гарантии безопасности летом, - Моравецкий

Североатлантическому альянсу следует как можно скорее предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Такое мнение, выступая в Atlantic Counсil в Вашингтоне, высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моему мнению, Украине следует предложить четкий план к членству в НАТО, включая гарантии безопасности", - сказал Моравецкий.

По его словам, прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО - "лучшее место, чтобы сделать это". "Я надеюсь, что это произойдет, но это будет непросто", – отметил премьер-министр Польши.

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Он добавил, что Украина доказала свою принадлежность к свободному миру. "Они хотят защищать наши ценности свободы, суверенитета, солидарности. Это европейские и американские ценности", - подытожил глава правительства Польши.