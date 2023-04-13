Надо ускорить доставку обещанного ранее оружия и боеприпасов, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя, - Кулеба

Чтобы обеспечить успех Украины на поле боя, нужно сделать три немедленных шага: ускорить доставку обещанного оружия, обеспечить долгосрочные поставки, приступить к подготовке украинских летчиков.