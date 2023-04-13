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Надо ускорить доставку обещанного ранее оружия и боеприпасов, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя, - Кулеба

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Надо ускорить доставку обещанного ранее оружия и боеприпасов, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя, - Кулеба
Чтобы обеспечить успех Украины на поле боя, нужно сделать три немедленных шага: ускорить доставку обещанного оружия, обеспечить долгосрочные поставки, приступить к подготовке украинских летчиков.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно сделать три немедленных шага, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя.

1. Ускорить доставку обещанного ранее оружия и боеприпасов;

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2. Обеспечить долгосрочные дополнительные поставки;

3. Начать подготовку украинских летчиков к управлению боевыми самолетами западного типа", - отметил глава украинской дипломатии.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А чому самі не виробляли?
  • IgorYakovlevich
    4. Забезпечити суху погоду, придатну для використання важкої техніки.
  • Evgeny N
    "Треба зробити три негайних кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою..." Джерело: https://censor.net/ua/n3412014

    1. Відновити власний ВПК
    2. Профінансувати вироблення зброї, спорядження на підприємствах ВПК
    3. Усунути від влади тих, хто зупинив розробку, виготовлення зброї, фінансування ВПК та скорочував ЗСУ на передодні вторгнення. З пожиттєвими строками і конфіскацією всього, що належить родині цих "прафесіаналав" (включно з бабцями-прабабцями, тещами, золовками, свояками і т. ін., які, раптом, стали настільки заможними, що надають позики "родичам" в десятки чи сотні тисяч доларів чи євро)
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