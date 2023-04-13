Надо ускорить доставку обещанного ранее оружия и боеприпасов, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя, - Кулеба
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Чтобы обеспечить успех Украины на поле боя, нужно сделать три немедленных шага: ускорить доставку обещанного оружия, обеспечить долгосрочные поставки, приступить к подготовке украинских летчиков.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Нужно сделать три немедленных шага, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя.
1. Ускорить доставку обещанного ранее оружия и боеприпасов;
2. Обеспечить долгосрочные дополнительные поставки;
3. Начать подготовку украинских летчиков к управлению боевыми самолетами западного типа", - отметил глава украинской дипломатии.