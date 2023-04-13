Украинцы защищают не только свою страну, но и Молдову, - глава МИД Молдовы Попеску
1 54513
Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску выразил солидарность с Украиной и поблагодарил украинцев за то, что, защищая свою страну, они также защищают и Молдову.
С таким заявлением он выступил во время Черноморской конференции безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Интерфакс-Украина.
"Мы в Молдове глубоко солидарны с Украиной и благодарны ей за противостояние. Украинскому народу, украинским лидерам, украинской армии за способность сопротивляться и защищать Украину, но также защищая Молдову", - отметил Попеску.
Он отметил, что в интересах каждого увидеть победу Украины.
Также Попеску заверил, что Молдова будет делать "все, что может, чтобы помочь Украине одержать победу и освободить свои территории".
Напомним, в Бухаресте проходит Первая Черноморская конференция безопасности в рамках Международной Крымской платформы.