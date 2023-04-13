Украинцы защищают не только свою страну, но и Молдову, - глава МИД Молдовы Попеску

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску выразил солидарность с Украиной и поблагодарил украинцев за то, что, защищая свою страну, они также защищают и Молдову.

С таким заявлением он выступил во время Черноморской конференции безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Интерфакс-Украина.

"Мы в Молдове глубоко солидарны с Украиной и благодарны ей за противостояние. Украинскому народу, украинским лидерам, украинской армии за способность сопротивляться и защищать Украину, но также защищая Молдову", - отметил Попеску.

Он отметил, что в интересах каждого увидеть победу Украины.

Также Попеску заверил, что Молдова будет делать "все, что может, чтобы помочь Украине одержать победу и освободить свои территории".

Напомним, в Бухаресте проходит Первая Черноморская конференция безопасности в рамках Международной Крымской платформы.

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