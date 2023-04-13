Российская агрессия расшатывает также и Азию, - посол Японии Уеда

Война России против Украины является проблемой не только для Европы, но и Азии.

Об этом сказал посол Японии Хироши Уеда во время Первой Черноморской конференции безопасности Международной крымской платформы в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская агрессия против Украины расшатывает саму основу международного порядка не только в Европе, но и в Азии. Она заслуживает строгого осуждения как нарушения международного права… Попытки изменить статус-кво с помощью силы, как это сейчас делает Россия, нельзя терпеть нигде в мире", - сказал дипломат.

Он заверил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, крепко стоит вместе с народом Украины.

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По словам дипломата, Япония будет работать в тесной координации с международным сообществом ради скорейшего восстановления мира и восстановления Украины. Япония также играет важную роль как председательствующая в группе G7, которая никогда не была столь важна как сегодня, сказал посол.

Он напомнил, что премьер-министр Японии Фумио Кишида в прошлом месяце посетил Киев и заявил о готовности защищать международный порядок путем поддержки Украины и введения жестких санкций против РФ.

К этому времени Токио оказал поддержку Украине и соседним с ней государствам в объеме 7,6 млрд долларов, проинформировал посол.

Уеда обратил внимание на то, что министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши на днях принял участие во встрече глав МИД НАТО и представил новую национальную стратегию, предусматривающую усиление сотрудничества с Альянсом и другими партнерами в условиях наибольшей опасности последних десятилетий.