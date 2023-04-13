Единственным бенефициаром утечки секретных документов Пентагона является Россия, - Буданов

Россия выигрывает больше всех от недавней утечки секретных данных США.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу ABC News, передает Цензор.НЕТ.

"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования… У нас есть связь с соответствующими службами в США – и буквально с первых часов мы начали разговаривать", – отметил он.

Буданов убежден, что нет "никакого риска", что эта история повредит отношениям между Украиной и США. Он также не считает, что эти данные будут оказывать серьезное влияние на ход войны.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", – добавил он.

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Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

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По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".

ФБР уже арестовало подозреваемого в "сливе".

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