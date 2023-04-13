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Зеленский назначил глав Сумской и Луганской ОГА

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Зеленский назначил глав Сумской и Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской областных государственных администраций.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Главой Сумской областной государственной администрации назначен Владимир Артюх.

По информации СМИ, Артюх – генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой ОВА. 37 лет посвятил Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях.

Главой Луганской областной государственной администрации назначен Артем Лысогор.

По информации СМИ, Лысогор был заместителем начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года Лысогор был откомандирован на восток Украины, где был заместителем командующего Объединенных сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Пересуває ліжка. Воно працюйе.
  • Павло ШОвте
    І це тільки за перший рік. Але то були "квіточки". Бо далі, як свідчить розслідування ДБР "невідомо ким"призначалися агенти фсб
  • Павло ШОвте
    ахуітєльно собраная команда. Агент фсб - Єрмак, абхаз-русня Арахамія, Гетьманцев, Баканов, Татаров - агент фсб, Подоляк, якого з білорашки випхали за проросійські погляди. Команда мєчти, *****
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