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Лавра приносила УПЦ МП десятки миллионов оборота в год. Это как минимум, - Ткаченко

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Лавра приносила УПЦ МП десятки миллионов оборота в год. Это как минимум, - Ткаченко
Киево-Печерская лавра приносила Украинской православной церкви Московского патриархата минимум десятки миллионов гривен оборота в год.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем много благотворителей, которые жертвовали монастырю, и говорят УПЦ МП: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемое панство, вы не отстроили. Отстроили люди, жертвовавшие средства", — объясняет министр.

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По его словам, еще нужно смотреть, на что пошли пожертвования в Лавре: "на сохранение исторического наследия или на Mercedes".

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Ну сколько можно повторять. Согласно закона от 2018 года нет никакой "Украинской православной церкви МП", а есть "Русская православная церковь в Украине". А это, как говорят в Одессе - Две большие разницы.
  • 2492z
    Ткаченко образився що йому нічого не листали.))
  • адвокат офіс
    Для головних попів віра - це бізнес. У них шикарні особняки і дорогі машини, а паства в основній своїй масі - бідося
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