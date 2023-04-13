Лавра приносила УПЦ МП десятки миллионов оборота в год. Это как минимум, - Ткаченко

Киево-Печерская лавра приносила Украинской православной церкви Московского патриархата минимум десятки миллионов гривен оборота в год.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем много благотворителей, которые жертвовали монастырю, и говорят УПЦ МП: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемое панство, вы не отстроили. Отстроили люди, жертвовавшие средства", — объясняет министр.

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По его словам, еще нужно смотреть, на что пошли пожертвования в Лавре: "на сохранение исторического наследия или на Mercedes".