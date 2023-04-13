Путин ошибался по каждому пункту и по всем фронтам, начав войну, - Байден

Российский диктатор Владимир Путин недооценил решительность мира по отношению к Украине и ошибся "по всем фронтам".

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе визита в Ирландию, сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналисты отмечают, что, выступая в парламенте Ирландии, Байден "обрушился" на Путина, заявив, что диктатор РФ "думал, что мир будет смотреть в другую сторону", когда он начал полномасштабное вторжение в Украину.

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"Он был уверен, что разрушит НАТО и ЕС, что единство западных наций расколется и упадет в момент испытаний – так он думал. Но он ошибался. Он ошибался по каждому пункту и по всем фронтам", – заявил Байден.

Он также поблагодарил Ирландию, которая выделила 170 млн евро на нелетальную помощь Украине, включая медоборудование, а также участвует в санкциях и экспортном контроле и принимает 80 000 украинских беженцев в стране.