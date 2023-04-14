Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. ДОКУМЕНТ

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь.