Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. ДОКУМЕНТ
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Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь.
Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.
Согласно приказу спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом Минмолодежьспорта. Украинским сборным запрещается участвовать в подобных соревнованиях. В случае выявления участия спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь в соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны.