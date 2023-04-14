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Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. ДОКУМЕНТ

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Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. ДОКУМЕНТ
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом Минмолодежьспорта. Украинским сборным запрещается участвовать в подобных соревнованиях. В случае выявления участия спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь в соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны.

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Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами 01
Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами 02

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А себя наказать за отвратительно проделанную международную работу не пробовали? Это ведь вы должны были обеспечить бойкот.
  • CrossFirenko
    Таке міг зробити тільки ворог. Покарати українських спортсменів відстороненням - мрія Кацапії.
  • Viktor Pan 6ff50b87
    Все правильно зробили.Для України зараз спорт на 10 місці по пріоритетності,а легалізувати рашовиродків своєю присутністью на змаганнях це нікому не потрібно.
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