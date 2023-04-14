Евросоюз может временно разместить в облигации замороженные резервы РФ, - Die Welt
Поэтому их не будут отдавать Украине, а попытаются инвестировать в европейские облигации, пишет Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"В неопубликованном документе, который есть в наличии издания, Еврокомиссия приходит к выводу: замороженные резервы нельзя изымать, потому что когда-то, когда закончится война, их придется вернуть России", – говорится в публикации.
Рабочее предложение Еврокомиссии предусматривает инвестирование этих резервов в европейские государственные облигации с ожидаемым доходом 2,6% годовых.
По оценкам ЕК, такое чрезвычайное мероприятие можно будет юридически обосновать с учетом грубых нарушений международного права со стороны России.
В самом худшем случае убытки от инвестирования не превысят 4 млрд евро, но такой сценарий Еврокомиссия считает маловероятным.
У европейского плана одна проблема: пока неизвестно, где находятся резервы российского Центробанка. Из общей суммы в 300 млрд евро удалось определить местонахождение только 21 млрд евро.