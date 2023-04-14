В Конгрессе США готовят санкции против венгерских чиновников, связанных с Орбаном, - The Guardian
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Законопроект о санкциях направлен на бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".
Как сообщает издание, законопроект готовится с прошлого года и, как ожидается, будет подан в Конгресс уже в следующем месяце, где он, вероятно, получит широкую поддержку, по словам чиновников, знакомых с процессом разработки.
Документ разрабатывается в период постоянного ухудшения отношений между Вашингтоном и Будапештом.
Критики считают Орбана самым близким союзником Владимира Путина в ЕС. Блокирование его правительством вступления Швеции в НАТО еще больше усугубило отношения с Вашингтоном. Венгрия также блокировала участие Украины в ряде встреч НАТО высокого уровня с 2017 года.