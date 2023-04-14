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Словакия запретила импорт украинского зерна из-за обнаруженного пестицида

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Словакия запретила импорт украинского зерна из-за обнаруженного пестицида
Министерство сельского хозяйства Словакии запретило обработку импортированного из Украины зерна, а также продажи продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Решение об ограничениях в Словакии было принято после того, как в партии пшеницы из Украины весом 1500 тонн, которая отправлялась на молот, "было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека".

"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий вместе с подчиненными организациями обеспечит отбор образцов всего зерна и муки из Украины, уже хранящейся в Словакии", – сообщило министерство.

Отмечается, что результаты анализа партии украинского зерна Словакия сообщит все страны-члены ЕС и украинского посла Мирослава Кастрана. Отдельно этот вопрос обсудят министры сельского хозяйства стран Вышеградской четверки, а также Румынии и Болгарии на встрече в пятницу.

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"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии не рекомендует импортировать какое-либо украинское зерно и зерновые продукты", – заключается в заявлении без уточнения, на какой срок вводится ограничение.

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Топ комментарии

  • Слава Шустрий cd5b970d
    Їсте , а де ж ви подінетеся (( правда чому обов"язково ДДТ . Пестициди -це збірна назва , а причина шуму більш за все тому що знайшли якісь китайські генерики що ніколи не проходили реєстрацію у ЄС , а у нас на ура розгрібаються бо трішки дешевші аніж препарати европейського походження . Тут іще є один підводний камінь - якщо стосовно ліків , то у нас кожен препарат повинен пройти десять кругів пекла , незважаючи на те що зареєстрований у ЄС , і тільки термін рєєстрації завершився днем з вогнем не знайдеш ніде , а усе китайське лайно для сільського господарства у вільному доступі і всім на це начхати .
  • Слава Шустрий cd5b970d
    Згодний що хитродупі , ніяк не згідний що демпінгували , просто хитро трахнуті хлопчики і дівчатка з мінімальним знанням ринку Європи вирішили швиденько бабла рубонути у Європі поки скасувади квоти і мита , у нас за три копійки все підряд скупили , а у Європі за європейські ціни продали . Брали напряму у господарствах за чорний нал , без ніяких аналізів та підтверджень , на митниці за бабоси порішали , маємо те що є (( Спробуйте щось Нібулону або Кернелу чи АДМ так продати , там документації більше аніж при трансплантації органів ; тут же каравани нескінченним потоком ідуть ,до тих зерновозів ніхто і не заглядає (( у баржу із соняшником можуть бухнути пару зерновозів сої , можуть кожне авто водичкою долити для збільшення ваги зерна , а іноді і відходи засипати у трюм , те саме і на західному кордоні ((
  • Давид Павлович
    Опять каким то "дешевым" китайским шмурдяком обработали... И ведь даже не будут искать умников которые завезли и которые его использовали...
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