Новости • Помощь Украине, Война

США и союзники работают над механизмом использования замороженных активов РФ для восстановления Украины, - Нуланд

2 94217
США и союзники работают над механизмом использования замороженных активов РФ для восстановления Украины, - Нуланд
США работают над возможностью направления заблокированных российских активов на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Среди прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила", - отметила Нуланд.

Она подчеркнула, что при поддержке Конгресса у Минюста США есть новые полномочия для использования незаконных активов, конфискованных у российских олигархов - для помощи в восстановлении Украины.

"В феврале мы объявили о первом транше в размере $5,4 миллиона по этому полномочию, и будет еще больше объявлений позже", - отметила замгоссекретаря США.

Нуланд также отметила, что сейчас "продолжаются дискуссии по поводу около $300 миллиардов активов российского центробанка, замороженных нами и нашими союзниками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС рассматривает возможность инвестирования замороженных активов РФ, чтобы передавать прибыль Украине, - Politicо

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Rino Rino
    Американці відразу це заявили, щоб поправити європейців і спрямувати в правильне русло.
  • Дмитрий Selftravel
    ***** там процювать...Взяли и отдали,в компенсацию того что єти твари оазрушили.Разрушать им вторгаться в чужую страну-законно??Нет.Поэтому,деньги арестовываются и отдаются потерпевшем,сосию-посылают просто наз и все..Вот вся работа.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости