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Поражение Украины в войне с РФ будет означать конец "золотого века" Запада, - премьер Польши Моравецкий

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Поражение Украины в войне с РФ будет означать конец "золотого века" Запада, - премьер Польши Моравецкий
Если Запад допустит поражение Украины в развязанной Россией войне, это станет началом конца его "золотого века".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетие. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада", – предупредил Моравецкий.

По его убеждению, победа Украины будет "гарантировать не только восстановление, но и укрепление нашей экономической силы".

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Поляки точно не хочуть втрачати те, чого досягли за останні роки. Вони дуже прагнули такого життя і все для цього зробили. І тут якесь бункерне ***** вирішило, що треба знищити усе живе навколо себе.
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Визнайте війну рф проти України геноцидом й почніть допомогати РЕАЛЬНО- ВІЙСКОВОЮ СИЛОЮ. Британія, Польща й Прибалтика при нормальному Ленд-Лізі з Америки, разом з Україною можуть вигнати рашистов з теріторії України, потім швидко прийняти Україну до НАТО й рашисти затихнуть. Але чи то брягузи, чи то толеоасти, чи то продажні керують, чи можливо просто вже мізкі жиром запливли від ситого життя у керівників ЄС .... тому й допомога гарна але НЕДОСТАТНЯ! А красиво говорити й Зе навіть може....
  • Остап Покотило
    Так може , щоб не сталося кінця "золотого віку" Заходу, треба всетаки всьому заходу

    разом з Україною піти у контрнаступ?

    Ціна дужа велика. Як казав Шекспир :"Быть или не быть, вот в чем вопрос"

    Зібрати найкращу західну зброю і західних вояків і вдарити разом?

    Якщо зараз не сгрупуватися усім разом, то потім буде пізно
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