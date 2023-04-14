Поражение Украины в войне с РФ будет означать конец "золотого века" Запада, - премьер Польши Моравецкий
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Если Запад допустит поражение Украины в развязанной Россией войне, это станет началом конца его "золотого века".
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетие. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада", – предупредил Моравецкий.
По его убеждению, победа Украины будет "гарантировать не только восстановление, но и укрепление нашей экономической силы".