Кремль попытается использовать арест американского журналиста, чтобы получить уступки от США, - ISW

Американские аналитики предполагают, что Кремль постарается использовать арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, чтобы получить уступки со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что по сообщениям президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Гершковича.

По мнению военных аналитиков, "сообщения о личном участии Путина в первом аресте американского журналиста со времен холодной войны могут свидетельствовать о том, что Кремль рассматривает этот арест как спланированную эскалацию, которую он попытается использовать в качестве рычага для получения уступок от США".

Также в обзоре указывают, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов предупредил, что Россия может снова стать серьезной угрозой для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что сейчас сталкивается с серьезными проблемами с мобилизацией.

Он отметил, что Украина и ее союзники не должны недооценивать российские возможности создания вооруженных сил в долгосрочной перспективе для продолжительной войны на истощение.

Как отмечают аналитики, Кремль еще не осуществил необходимую реорганизацию для крупномасштабного развертывания российских вооруженных сил.

Таким образом, децентрализованные мобилизационные усилия России направлены на перераспределение ресурсного бремени между силовыми ведомствами и единицами государственного устройства.

В этой связи в отчете приводится пример того, что Кремль выставляет счета российской государственной энергетической компании "Газпром" за вербовку добровольцев в оккупированной Донецкой области, предлагая им зарплату в размере 400 000 рублей (примерно $4900) в месяц.

В институте отмечают: ресурсы разных российских группировок ограничены. Усилия же Кремля по их пополнению исчерпают себя без реформы перераспределения.

Эксперты добавляют, что решение российских властей "продолжать полагаться на финансовое стимулирование добровольного набора как единовременными выплатами, так и пожизненными льготами приведет к большим долгосрочным структурным расходам и не будет устойчивым на перспективу".

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