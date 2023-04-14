ВСУ отбили 49 атак оккупантов, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - Генштаб

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 14 апреля по поводу российского вторжения.

Начались четыреста пятнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Российская Федерация продолжает ведение захватнической войны. Продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

За прошедшие сутки противник нанес 19 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизма наших воинов, было отражено 49 атак противника.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группирований врага не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище, Николаевка и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области.

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На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Северного, совершил артиллерийские обстрелы, в частности, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Нетайлового, Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Красное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склады боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.