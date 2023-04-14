Армия РФ не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании по нескольким направлениям одновременно, - ISW

Американские аналитики убеждены, что сегодня российские оккупанты не способны проводить несколько наступательных операций одновременно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Специалисты привели слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова от 13 апреля о том, что Москва перекинула силы из района Авдеевки для усиления наступательных действий вокруг Бахмута.

В то же время бригадный генерал указал, что РФ примерно с 30 марта потеряла около 4000 единиц личного состава ЧВК "Вагнер" и обычных войск в Бахмуте.

"Заявление Громова подтверждает оценку о том, что российская армия - в своей нынешней форме - не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании на нескольких направлениях одновременно", - объяснили в ISW.

Также читайте: Кампания Кремля по русификации вредит самой России, - ISW