Оккупанты пытаются ускорить принудительную паспортизацию на Херсонщине и Донетчине, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
"Российская Федерация продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта", - говорится в сообщении.
Кроме того, особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области.
"Известно, что отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных. Приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса", – добавили в Генштабе.