Оккупанты пытаются ускорить принудительную паспортизацию на Херсонщине и Донетчине, - Генштаб

Оккупанты заставляют жителей Херсонщины перерегистрировать транспортные средства по российским требованиям, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта, а в Донецкой области отделы миграционной службы России работают без выходных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Российская Федерация продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

"Известно, что отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных. Приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса", – добавили в Генштабе.

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