Подлый, варварский поступок и грубое нарушение Женевских конвенций, - глава МИД Нидерландов Гукстра про убийство украинского военного
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Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра назвал убийство россиянами украинского военнопленного подлым, варварским поступком и грубым нарушением Женевских конвенций.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Гукстра написал в твиттере.
"Глубоко ошеломлен обезглавливанием украинского военнопленного. Подлый, варварский поступок и грубое, вопиющее нарушение Женевских конвенций. Такое зло лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину в защите от российской агрессии", - написал Гукстра.