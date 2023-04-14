Подлый, варварский поступок и грубое нарушение Женевских конвенций, - глава МИД Нидерландов Гукстра про убийство украинского военного

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра назвал убийство россиянами украинского военнопленного подлым, варварским поступком и грубым нарушением Женевских конвенций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Гукстра написал в твиттере.

"Глубоко ошеломлен обезглавливанием украинского военнопленного. Подлый, варварский поступок и грубое, вопиющее нарушение Женевских конвенций. Такое зло лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину в защите от российской агрессии", - написал Гукстра.

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