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Подлый, варварский поступок и грубое нарушение Женевских конвенций, - глава МИД Нидерландов Гукстра про убийство украинского военного

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Подлый, варварский поступок и грубое нарушение Женевских конвенций, - глава МИД Нидерландов Гукстра про убийство украинского военного
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра назвал убийство россиянами украинского военнопленного подлым, варварским поступком и грубым нарушением Женевских конвенций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Гукстра написал в твиттере.

"Глубоко ошеломлен обезглавливанием украинского военнопленного. Подлый, варварский поступок и грубое, вопиющее нарушение Женевских конвенций. Такое зло лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину в защите от российской агрессии", - написал Гукстра.

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Топ комментарии

  • Анжей b106d7a9
    Закрили очі на Грузію 2008, анексію Криму , " АТО на Донбасі", збитий Боїнг - отримуйте по повній.
    Тільки фізичне зниження ***** і його режиму може дати мир.
  • Ksenia VB
    Всі кацапи такі. Це вирок їхній спільноті уродів.
    Бачила відео мешканки Казахвстану.
    Каже в нас же теж знайшли тіла строковиків з відділеними головами, всі шукали терористів.
    А от же хто це робив. Кацапи, яких Токаєв запросив щоб приборкати непокірний народ.
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