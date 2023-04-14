Общие боевые потери РФ с начала войны - около 181090 человек (+500 за сутки), 293 вертолета, 3650 танков, 2784 артсистемы, 7069 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 18 1090 человек.