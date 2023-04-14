Общие боевые потери РФ с начала войны - около 181090 человек (+500 за сутки), 293 вертолета, 3650 танков, 2784 артсистемы, 7069 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 14 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 18 1090 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 181 090 (+500) человек ликвидировано,
- танков - 3 650 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7 069 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 2 784 (+7) ед,
- РСЗО - 535 (+0) ед,
- средства ПВО - 283 (+0) ед,
- самолетов - 307 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 (+0),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 640 (+3) ед,
- специальная техника – 321 (+1).