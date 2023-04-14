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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 181090 человек (+500 за сутки), 293 вертолета, 3650 танков, 2784 артсистемы, 7069 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 14 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 18 1090 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 181 090 (+500) человек ликвидировано,
  • танков - 3 650 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7 069 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 2 784 (+7) ед,
  • РСЗО - 535 (+0) ед,
  • средства ПВО - 283 (+0) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 (+0),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 640 (+3) ед,
  • специальная техника – 321 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 181090 человек (+500 за сутки), 293 вертолета, 3650 танков, 2784 артсистемы, 7069 бронированных машин 01

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  • ZoV KobZona
  • Вольный Каменьщик b40afab5
  • Вадим Карапіщенко
    Слава Україні!!!
    Героям слава!!!
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