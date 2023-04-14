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В КНДР заявили, что провели тестирование новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты

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В КНДР заявили, что провели тестирование новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты
Северная Корея заявила, что в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает Reuters.

По словам корейских государственных СМИ, новая ракета "радикально реформирует" компоненты стратегического сдерживания КНДР, повысит эффективность ее ядерной контратаки и изменит практичность ее наступательной стратегии.

Это первое использование твердого топлива в баллистической ракете КНДР.

"Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты долго считалась ключевой целью Северной Кореи, поскольку она могла бы помочь КНДР быстрее развернуть ракеты во время войны", - отмечает Reuters.

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Ну так кацап-він що в камуфляжі бидло,що в рясі.
    Большой привет прихожанам церкви московского патриархата.Вы такое же быдло,как и ваши попы.
  • AbOriginal_UA
    Цель всех диктаторских режимом - деды не жили и вы не будите !
  • Ultimate Justice
    Взяти б оцих всіх людоїдів-дикунів, починаючи від москалів, і запустити в іншу галактику.

    Хай собі там змагаються-міряються бомбами, а нормальні люди просто житимуть на Землі.

    Траву їдять, але бомби-пугалки роблять. На фіга ???
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