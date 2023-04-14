В КНДР заявили, что провели тестирование новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты
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Северная Корея заявила, что в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает Reuters.
По словам корейских государственных СМИ, новая ракета "радикально реформирует" компоненты стратегического сдерживания КНДР, повысит эффективность ее ядерной контратаки и изменит практичность ее наступательной стратегии.
Это первое использование твердого топлива в баллистической ракете КНДР.
"Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты долго считалась ключевой целью Северной Кореи, поскольку она могла бы помочь КНДР быстрее развернуть ракеты во время войны", - отмечает Reuters.