Украина, Молдова и Румыния будут совместно преодолевать пропаганду РФ
1 1502
Украина, Молдова и Румыния договорились совместно противостоять российской пропаганде и дезинформации.
Об этом говорится в заявлении министров обороны и иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ.
В заявлении говорится, что Россия активно использует гибридные тактики для дестабилизации ситуации в Украине, Молдове и других странах.
"Мы будем продолжать сотрудничать столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать право свободно выбирать собственную внешнюю политику и альянсы, осуществлять законную самооборону, укреплять устойчивость и обеспечивать стабильность, безопасность и процветание в нашем регионе", - заявили министры.