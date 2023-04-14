Сутки на Харьковщине: обстрелы населенных пунктов, 4 человека получили ранения, - ОВА
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За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Четыре человека получили ранения.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки под огнем окупантов находились Уды, Казачья Лопань, Старица, Двуречная, Табаевка и другие населенные пункты.
"В результате обстрела из РСЗО "Град" с. Кучеривка Купянского района повреждено гражданское предприятие, начался пожар. Ранения получили 3 мужчин - 50-ти, 51-го и 23-х лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится. в сообщении.
В Двухлетней в Купянщине получил ранение 47-летний волонтер, который помогал осуществлять эвакуацию населения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь.