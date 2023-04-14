В оккупированном Мелитополе возле железнодорожного депо прогремел взрыв, - Федоров

Утром 14 апреля в оккупированном Мелитополе в районе железнодорожного депо раздался взрыв. Там россияне собирают свою технику и обустроили ремонтную базу.

Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Утро для врага началось совсем нехорошо – в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах. Этот взрыв был вблизи железной дороги и железнодорожного депо. Детали сообщим позже. Но враг там концентрирует технику и боеприпасы. И на базе депо разместил ремонтную базу, которая уже страдала от взрывов, но еще не полностью разрушена", - сообщил Федоров.

Также вечером 13 апреля в Мелитополе, в районе мелитопольского аэродрома слышали перестрелку и взрывы. Федоров предполагает, что скорее всего это было потому, что оккупанты что-то не поделили между собой.

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Утренний взрыв в оккупированном городе подтвердил и предатель Рогов. В то же время пособник окупантов убеждает, что это взорвался газовый баллон в одном из гаражей на улице Радищева, 58. По его словам, пострадал хозяин дома.