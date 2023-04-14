Утром оккупанты обстреляли две громады Сумщины, - ОВА

Утром 14 апреля под вражеским огнем оказались Белопольская и Середино-Будская громады Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром россияне совершили из минометов обстрелы Белопольской и Середино-Будской громад - 19 прилетов", - говорится в сообщении.

Белопольскую громаду враг обстрелял трижды из миномета. Зафиксировано 18 прилетов.

На территорию Середино-Будской громады оккупанты сбросили одну мину. Предварительно – без последствий.

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