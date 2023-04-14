Утром оккупанты обстреляли две громады Сумщины, - ОВА
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Утром 14 апреля под вражеским огнем оказались Белопольская и Середино-Будская громады Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром россияне совершили из минометов обстрелы Белопольской и Середино-Будской громад - 19 прилетов", - говорится в сообщении.
Белопольскую громаду враг обстрелял трижды из миномета. Зафиксировано 18 прилетов.
На территорию Середино-Будской громады оккупанты сбросили одну мину. Предварительно – без последствий.