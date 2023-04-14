Тейшейра, подозреваемый в "сливе" секретных документов, предстанет перед судом в пятницу
Об этом сообщает CBS News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
21-летнему Джеку Тейшейре, из-за которого, как подозревают, сотни страниц документов с грифом "секретно" оказались на сервере геймерской платформы, грозят обвинения по Акту о шпионаже в сознательном распространении важной информации, касающейся национальной и международной безопасности. Вопрос рассмотрит суд в Бостоне.
Сейчас считается, что именно он является лицом, которое систематически сливало секретные документы с разведданными США на сервер геймерской платформы Discord.
Также стало известно, что юноша попал на работу в 102-й разведывательный отдел в 2019 году как специалист по киберсистемам.
Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.
Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.
Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.
По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.
Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
ФБР уже арестовало подозреваемого в "сливе".