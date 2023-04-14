Новости

Тейшейра, подозреваемый в "сливе" секретных документов, предстанет перед судом в пятницу

4 20628
Тейшейра, подозреваемый в "сливе" секретных документов, предстанет перед судом в пятницу
Чиновник Национальной гвардии из Массачусетса Джек Тейшейра, подозреваемый в ливне в сеть тайных документов, предстанет перед судом уже в пятницу 14 апреля.

Об этом сообщает CBS News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

21-летнему Джеку Тейшейре, из-за которого, как подозревают, сотни страниц документов с грифом "секретно" оказались на сервере геймерской платформы, грозят обвинения по Акту о шпионаже в сознательном распространении важной информации, касающейся национальной и международной безопасности. Вопрос рассмотрит суд в Бостоне.

Сейчас считается, что именно он является лицом, которое систематически сливало секретные документы с разведданными США на сервер геймерской платформы Discord.

Смотрите: Подозреваемый в "сливе" секретных документов Пентагона разоблачен с помощью интерьера кухни, - The New York Times. ФОТО

Также стало известно, что юноша попал на работу в 102-й разведывательный отдел в 2019 году как специалист по киберсистемам.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".

ФБР уже арестовало подозреваемого в "сливе".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А в нас зрадники у раді сидять під зеленою спідницею і все так нормально....
  • Vadim Zertin
    Да, дибіл, повипендрювався перед друзями. Тепер буде мотати срок років 20 якщо не більше.
  • Птн Пнх 76a150e3
    Якщо наші військові користються Стралінком Маска, то це може стати ще більшим витоком даних, бо Маск - це ворог України, який виступає за її розчленування, який викупив Твітер заради іншого ворога України, який також хоче її розчленувати і заплатив 70 млрд заради Трампа, російських терористів та твіт дімона, що Україна має зникнути. В такому разі ху#ло з маском може мати доступ до всіх оперативних даних з полю бою. Треба вимагати перевірити захищеність даних супутникового зв'язку і або виключити будь-яку можливість доступуп до них людям Маска або перейти на іншу мережу супутникового зв'язку.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости