Активной подготовки к обстрелам на Пасху не фиксируем, но призываем граждан избегать массовых скоплений, - ОК "Південь"

Силы обороны юга пока не фиксируют на своем направлении слишком активную подготовку врага к обстрелам на Пасху, но призывают граждан быть бдительными и избегать массовых скоплений людей.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не фиксируем такой подготовки очень активной, потому что враг на нашем направлении занят подготовкой оборонительных сооружений. Они больше находятся в обороне и готовятся к обороне и время от времени продолжают обстрелы мирного населения. Они, к сожалению, по своей сути террористы и наносят удары авиацией и артиллерией там, где могут еще ее подтянуть. Обстреливают мирное население", – пояснила она.

По ее словам, за прошедшие сутки вопиющим случаем стал сброс россиянами 500-килограммовой авиабомбы на школу в Змиевке на Херсонщине. Поскольку она не функционирует из-за постоянного террора российских захватчиков, в момент удара детей и учителей в помещении не было.

Гуменюк также призвала граждан избегать массовых скоплений, ведь это привлекательная мишень для врага.

"Подготовки со стороны врага такой очевидной нет, но мы отдаем себе отчет, что они продолжают обстреливать не только правый берег, но и левобережные населенные пункты, поскольку пытаются вытеснить население, перетаскивая его вместе с собой на следующие рубежи обороны для того, чтобы прикрываться живым щитом там", - подчеркнула руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга.

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