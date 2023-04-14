В Крыму сообщили о минировании всех школ, оккупанты заявили, что это "очередная провокация украинских спецслужб"

В Крыму поступило сообщение о минировании всех школ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил так называемый "советник" российского "председателя" Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

"В 8:10 на экстренную линию 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности", – написал Крючков.

При этом он утверждает, что "с практически 100% вероятностью – это очередная провокация украинских спецслужб". Подтверждений своих слов он не привел.

Российский государственный канал "Крым 24" сообщил, что "волна "минирований" школ прокатилась по всему Крыму".

Так, утром сообщалось об эвакуации школ в Керчи из-за уведомления о минировании.

По данным "КерчИНФО", эвакуировали 1, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 25 и 26 школы.

Российские власти официально об этом не сообщали.

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