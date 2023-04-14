Орбан: Украины экономически не существует как страны. Когда США и ЕС перестанут ее финансировать, война закончится
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война прекратится, как только США и Евросоюз перестанут удерживать Украину, которая "экономически не существует как страна".
Об этом он заявил в эфире Kossuth radio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.
"Украина - экономически несуществующая страна. Вопрос в том, удержим ли мы Украину", - сказал Орбан.
По мнению главы венгерского правительства, война закончится сразу, если США и Евросоюз решат не финансировать большее функционирование украинского государства.
Орбан говорит, что и венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий бюджет. "Поэтому плохо, что в Украине по-прежнему преследуют венгерское меньшинство", - добавил он.
"Мы платим украинцам пенсии и зарплаты, мы поддерживаем их государственную администрацию, их здравоохранение", – сказал Орбан.
Он добавил, что такое положение не может длиться долго.