Россиянка пожаловалась на Гиркина: МВД РФ проверит его касательно "дискредитации ВС РФ", - Mash

Российского террориста Игоря Гиркина требуют проверить касательно "дискредитации ВС РФ". Жительница Новосибирска подала соответствующий запрос в правоохранительные органы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Его стримы и другие публикации в соцсетях сильно не понравились даме из Новосибирска. Женщина по имени Татьяна обратилась в органы: по ее версии, бывший министр обороны "ДНР" живет в Питере (что далеко не факт), однако сообщение автоматически пошло в сотрудников на территории СПб", - говорится в сообщении.

Женщина в комментарии рассказала, что "имеет вопрос к Стрелкову", но отказались дальше общаться и заявила, что "сама при погонах".

Позже Mash сообщил, что МВД РФ проверит Гиркина по поводу "дискредитации ВС РФ".

"По мнению обвинителей, 20 марта он выложил ролик, где оскорблял власть, советовал молчать, а не оправдываться и обвинил руководство страны в том, что военные действия не начались в 2014 году. Когда, по его словам, от Харькова до Одессы можно было дойти почти без всякого выстрела.

Также просят внимательнее присмотреться к "Клубу раздосадованных патриотов" экс-министра обороны "ДНР" и проверить на мошенничество. Якобы Гиркин вместе с женой получал пожертвования на нужды СВО, но о них никак не отчитывался, поэтому деньги могли идти куда-нибудь", - добавили в канале.

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