Видео с казнями бойцов ВСУ не повлияют на обращение с российскими пленными, - Лубинец

Недавно опубликованные в интернете видеозаписи казней украинских военных не повлияют на то, как Украина обращается с российскими военнопленными.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это ни на что не повлияет. Украина полностью выполняет Женевскую конвенцию. У нас создан отдельный лагерь для военнопленных русской армии. Регулярно туда приезжают мои сотрудники, там регулярно находятся представители Международного комитета Красного Креста, международные эксперты, даже международные журналисты", – сказал Лубинец.

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По его словам, Украина максимально открыто показывает, что мы отличаемся от РФ и соблюдаем свои обязательства, защищаем права военнопленных, "даже тех, кто пришел нас убивать".

Омбудсмен добавил, что каждый возврат российских военнопленных на территорию РФ происходит после того, как сотрудники возглавляемого им института с ними общаются.

"Обратите внимание на их состояние, у них нет проблем с какими-то психологическими вещами. То есть все говорят, что все хорошо, с нами достойно обращались", - заверил он.

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Лубинец говорит, что это нонсенс, когда Международный комитет Красного Креста с одной стороны фиксирует, что россияне в плену могут в любое время связаться с родственниками, сообщить, что у них все нормально, а с другой - у наших военнопленных нет никакой такой возможности.

"Мы еще раз убеждаемся, что системы защиты прав военнопленных на территории России не существует. И с этим нужно что-то делать. При чем делать срочно", - считает он.

Что касается механизмов защиты украинских военнопленных, Лубинец сказал, что РФ показывает всему миру, что она не только не придерживается Женевской конвенции, но и Устава ООН, ратифицированных Россией конвенций о борьбе с терроризмом.

Напомним, в сети появилось видео, на котором пленному украинскому солдату российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову.

В ГУР МО заявили, что такими публикациями захватчики пытаются запугать Силы обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что никому в мире невозможно игнорировать российский террор.

CNN сообщило, что в соцсетях опубликовано два видео обезглавливания украинских воинов: сняты сейчас и летом.