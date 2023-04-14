Главарю харьковской общественной организации "ПОТОН" Онищенко сообщено о подозрении в госизмене, - СБУ

Объявлено подозрение в государственной измене и ряде других преступлений главарю харьковской общественной организации "ПОТОН".

Об этом в Facebook сообщил спикер Управления СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 37-летний харьковчанин, добровольно переехавший в страну-агрессор, систематически публиковал в сети Интернет материалы с оправдыванием вооруженной агрессии РФ против Украины и с призывами к насильственному захвату государственной власти.

В своих публикациях он распространял нарративы российской пропаганды, типа: "Москва и Киев один народ", "Денацификация в Украине". Этим он помогал государству-агрессору проводить специальные информационные операции в ущерб Украине, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и сформировать негативное отношение к нашему государству в мире", - говорится в сообщении.

Злоумышленник использовал профили в "TikTok" и "YouTube".

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В то же время, назначена следователями СБУ судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза вещания, проведенная специалистами Национального научного центра Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариус, подтвердивший противоправный характер призывов харьковчанина.

В СБУ напомнили, что с сентября 2022 года этот мужчина находится в розыске из-за укрывательства от украинского правосудия: его обвиняют в посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов. До марта прошлого года он находился в СИЗО, но после начала полномасштабной российской агрессии суд уволил его из-под стражи под личное обязательство. Злоумышленник обещал встать на защиту страны в рядах ВСУ, однако свое обязательство не выполнил и скрылся из Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена в форме перехода на сторону врага и предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные повторно);

– ч. 3 ст. 436-2 (создание и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершенные повторно).

Продолжаются комплексные меры по розыску предателя и привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

По данным из открытых источников известно, что речь идет о Павле Онищенко.

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