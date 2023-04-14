Новости • Агрессия России против Украины

Польские МиГ-29 улучшат наши возможности, но для победы нужны истребители F-16, - Игнат

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Польские МиГ-29 улучшат наши возможности, но для победы нужны истребители F-16, - Игнат
Польские самолеты МиГ-29 улучшат возможности авиационных бригад ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмиюInform.

"Посредством этой техники мы можем восстановить собственный парк истребителей МиГ-29. Добавить в них определенное количество современного вооружения. Это улучшит наши возможности в выполнении текущих задач. Но для победы, для достижения преимущества в воздухе нам нужны истребители, о которых сейчас все говорят – самолеты F-16. Поэтому мы ждем именно такое современное оружие, которое сможет переломить ход войны", - сообщил Игнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29

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Топ комментарии

  • Юрий Коленбетов 37e966ef
    Перестаньте красти і будуть вам винищувачі.
  • Yakov Yakov a510eb23
    для перемоги, в першу чергу, необхідне адекватне керівництво країною. не зрадники, не ділітанти, не вітірінари, не довбйоби.
  • freedom of speech
    У спикера ПВО есть четкое распоряжение (текст). Он его и озвучивает.
    Дадут Ф-16 - будет говорить "для победы нужны ракеты к этим Ф-16". Дадут ракеты - будет говорить, что "мало", "нужны другие" и т.д. и т.п.
    "Победа" - это не к спикеру Игнату ...
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