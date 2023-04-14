Польские МиГ-29 улучшат наши возможности, но для победы нужны истребители F-16, - Игнат
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Польские самолеты МиГ-29 улучшат возможности авиационных бригад ВСУ.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмиюInform.
"Посредством этой техники мы можем восстановить собственный парк истребителей МиГ-29. Добавить в них определенное количество современного вооружения. Это улучшит наши возможности в выполнении текущих задач. Но для победы, для достижения преимущества в воздухе нам нужны истребители, о которых сейчас все говорят – самолеты F-16. Поэтому мы ждем именно такое современное оружие, которое сможет переломить ход войны", - сообщил Игнат.