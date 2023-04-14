Моравецкий: Война может продолжаться несколько лет
Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – сказал Моравецкий, когда его спросили, как долго может длиться война.
На вопрос журналистки, может ли война длиться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно.
Моравецкий также заверил, что все еще доверяет американским спецслужбам, несмотря на недавнюю утечку секретных документов.
"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава польского правительства.
Он добавил, что Польша поддерживает частые контакты со спецслужбами США, а сам он дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Аврил Хейнс.