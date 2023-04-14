РФ объявила внезапную проверку Тихоокеанского флота: Тренируются отбивать атаку на Южные Курилы и Сахалин
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Основная цель - наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника. Управляет проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Планируется, что флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована" издания.
По словам начальника российского Генштаба Герасимова, внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа.
"На первом флот будет приведен в полную боевую готовность, будут проверены дежурные силы ПВО и подразделения авиации. На втором этапе будет обеспечено развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки, на третьем - отработаны учебно-боевые задачи", - отметил он. .
Герасимов поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия.
Министр обороны страны-оккупанта заявил, что в процессе проверки Тихоокеанского флота необходимо "отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин".