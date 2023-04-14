Китай выступает за прекращение войны в Украине путем переговоров и "не будет подливать масла в огонь", - глава МИД Цинь Ган
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Во время визита в Пекин Бербок призвала китайские власти не поставлять Москве вооружение. Она также выразила удивление, почему Китай до сих пор не призвал Россию прекратить войну.
Глава МИД Цинь Ган отметил, что политика Китая в этом вопросе остается без изменений. По его словам, Китай хочет, чтобы было заключено мирное соглашение, и не будет подливать "масла в огонь".
"Территория неделима, и безопасность неделима. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризиса и конфликты неизбежны. Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что все участвующие в кризисе стороны сохранят объективность и спокойствие и приложат конструктивные усилия для разрешения кризиса путем переговоров", – цитирует китайского министра Associated Press.