Китай не будет продавать оружие сторонам войны в Украине и будет регулировать экспорт товаров двойного назначения, - глава МИД Цинь Ган
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, сообщает AP.
Цинь Ган отреагировал на обеспокоенность США и других стран, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России, которую Пекин политически и риторически поддерживает в конфликте, хотя официально заявляет, что сохраняет нейтралитет.
"Об экспорте военной продукции Китай придерживается расчетливого и ответственного подхода", - сказал Цинь во время выступления с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - добавил он.
В своем выступлении Бербок отметила, что как постоянный член Совбеза ООН Китай несет особую ответственность за содействие прекращению конфликта.
"Территория неделима, и безопасность столь же неделима. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризиса и конфликты неизбежны, - сказал Цинь.
"Китай готов продолжать работать ради мира и надеется, что все стороны, вовлеченные в кризис, будут оставаться объективными и спокойными, а также прилагать конструктивные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", - добавил он.