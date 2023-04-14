Страны Балтии хотят остановить импорт российского сжиженного газа

В прошлом году импорт сжиженного нефтяного газа из РФ в страны Балтии вырос более чем вдвое. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что будут искать решение, чтобы остановить импорт.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, он обсудил это в четверг с министром по климату и энергетике Латвии Раймондсом Чударсом.

"Мы пришли к единому мнению, что сжиженный нефтяной газ не должен импортироваться в три Балтийских страны. Это, как я уже сказал, решение трех Балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет", - сказал Крейвис журналистам в четверг после встречи.

Позиция Латвии похожа, поэтому мы будем "искать совместные решения, как нам двигаться дальше", - добавил он.

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В конце января агентство Reuters сообщило, что российский экспорт сжиженного нефтяного газа в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тыс. тонн до 331 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт в Латвию вырос на 77% до 232 тыс. тонн, в Литву. – в 8,5 раза до 72 тыс. тонн, а в Эстонию – на 42% до 27 тыс. тонн.