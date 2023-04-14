Страны Балтии хотят остановить импорт российского сжиженного газа
Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, он обсудил это в четверг с министром по климату и энергетике Латвии Раймондсом Чударсом.
"Мы пришли к единому мнению, что сжиженный нефтяной газ не должен импортироваться в три Балтийских страны. Это, как я уже сказал, решение трех Балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет", - сказал Крейвис журналистам в четверг после встречи.
Позиция Латвии похожа, поэтому мы будем "искать совместные решения, как нам двигаться дальше", - добавил он.
В конце января агентство Reuters сообщило, что российский экспорт сжиженного нефтяного газа в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тыс. тонн до 331 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт в Латвию вырос на 77% до 232 тыс. тонн, в Литву. – в 8,5 раза до 72 тыс. тонн, а в Эстонию – на 42% до 27 тыс. тонн.