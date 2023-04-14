Оккупанты на ЗАЭС готовятся блокировать персонал на станции, - "Энергоатом"

Российские оккупанты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом"

"Учитывая яростный дефицит профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС. Захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. Вероятно, оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, насильно заблокировав их на ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобное оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации.

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