Деоккупация Крыма будет реализована и военным, и дипломатическим путем, - Джапарова

Освобождение оккупированного Крыма будет определять сама Украина. Это может быть и дипломатическим и военным путем.

Об этом в интервью Укринформу заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что на сегодняшний день у нас есть оба пути - и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. К примеру, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть - дипломатическим. Крым – и об этом говорит президент Зеленский, и все руководство страны – неотъемлемая часть Украины.

И министр сегодня в речи (Дмитрий Кулеба на Черноморской конференции безопасности в Бухаресте. - ред.) также сказал, что если вы слышите голоса, что где-то там можно Крым возвращать после, что давайте сначала одно, а потом другое – то это неправда и Украина отклоняет и категорически не согласна с такими мнениями", - отметила она.

По словам Джапаровой, "возвращение Крыма будет определять сама Украина".

"И имея войну, этот путь, очевидно, будет реализован двумя треками – и военным, и дипломатическим", – добавила она.

В то же время, главной победой Джапарова считает то, что "мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины".

"Главным уроком для нас именно "крымский урок". Поскольку тогда, в 2014 году, мы как страна, и мир как сообщество, не могли остановить это зло, и оно расползлось. Все наши дипломатические переговоры и попытки, особенно европейских лидеров, найти такой язык, который бы услышал путин, или такого лидера, которого он услышал, путин воспринял как слабость и совершил следующий шаг своей агрессии 24 февраля. Поэтому этот "крымский урок", о котором мы сегодня говорим на Черноморской конференции безопасности, очень важен", - отметила замглавы МИД.

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