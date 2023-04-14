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В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных. ФОТО

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Предприниматель должен был платить коммунальщику деньги за то, чтобы тот не препятствовал ему оказывать ритуальные услуги.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Предприниматель на постоянной основе должен был платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен был осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение", - говорится в сообщении.

Коммунальщика задержали с поличным во время очередной передачи средств.

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Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Наказание по этой статье - лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных 01
В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных 02
В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных 03
В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных 04

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Просто зарыть. Живьем. В присутствии скорбящих коллег по коммунально-ритуальной службе.
  • Konsatntin Kotsan
    Ви все ще думаєте, що найбільша проблема існуванню нашої держави, це напад кацапів... держава в якій чиновники корупціонери наживаються на смертях її військових, апріорі існувати не може і не гідна існувати, бо одні мають вмерти, щоб інші могли далі красти...
  • V 2af7597c
    Ось чого пуйло вважало, що українці не будуть захищати таку країну, де злодії у владі на кожному кроці.
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