Гражданским без российского паспорта запрещено выезжать с оккупированных территорий, - Центр национального сопротивления

На временно оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация и оставить регион без получения вражеской макулатуры почти невозможно.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Без российского паспорта украинцу на каждом блокпосте оккупантов гарантирована углубленная проверка или вообще задержание. Свободное передвижение по региону фактически запрещено.

В то же время наличие вражеской макулатуры в большинстве случаев освобождает от подобных проблем. Следовательно, покинуть регион с украинским паспортом, выезжая в Россию – почти невозможно. Выезд в Украину оккупанты закрыли еще в прошлом году", - говорится в сообщении.

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Оккупанты держат местных жителей как заложников, и создают такие условия – когда жизнь без паспорта РФ невозможна.