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Мэра Полтавы Мамая уволили с должности. Так решил суд

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Мэра Полтавы Мамая уволили с должности. Так решил суд
Александр Мамай освобожден от должности городского головы Полтавы по решению Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Мамая уволено в связи со вступлением в силу приговора Высшего антикоррупционного суда, в соответствии с которым он был приговорен к условному сроку, а также получил запрет в течение года занимать руководящие должности.

"4 апреля 2023 года вступил в законную силу приговор ВАКС от 02.03.2023, которым Полтавский городской голова А.Мамая признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений22. исполнительным комитетом Полтавского городского совета О.Мамая уволена с занимаемой должности и издана трудовая книжка с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мамая сняли с должности мэра Полтавы: Приговор ВАКС вступил в законную силу

В САП напомнили, что Мамай в соответствии с соглашением о признании виновности перечислил 2 млн грн в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов".

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