За изъятые ГУР квартиры в Киевской области государство должно будет заплатить большие деньги, говорится по 200-300 млн грн, - юрист

После обнародования сюжета о том, что в новостройке на Софиевской Борщаговке у жителей принудительно изъяли квартиры, ГУР МО ответило журналистам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

По данным "Нашей версии", 29 марта представитель ГУР МО Андрей Юсов дал ответ.

"Автор ответа отмечает, что сотрудники ГУР МОУ не предпринимали действий по выселению жильцов из их жилищ. Поэтому возникает риторический вопрос, а для чего тогда осуществлялось изъятие квартир: чтобы улучшить психоэмоциональное состояние их владельцев или для их автоматического зачисления в состав разведывательного органа? Скажем так, последний вариант не такой и фантастический на фоне одиозных "разведчиков" из состава депутатов Верховной Рады Украины, успевших похвастаться удостоверениями ГУР МОУ.

После текстового речитатива про: "…для удовлетворения военных потребностей страны работает вся экономика и все общество, реализуются все имеющиеся механизмы получения ресурсов и направление их на нужды Вооруженных Сил Украины", дальнейшее содержание ответа содержит неожиданное откровение: "…а потому, прежде чем будет реализована процедура отчуждения, осуществляется работа по изучению обстоятельств приобретения имущества, возможности его использования собственниками, наличия споров и уголовных производств, в которых фигурирует такое имущество, а также действующих арестов и запретов".

Процитированное положение, к удивлению, фиксирует явку с повинной, поскольку при потребности государства, которые будут удовлетворены за счет изъятого имущества, даже не упоминается. По буквальному содержанию ответа решающим фактором для принятия решения об изъятии имущества являются правовые характеристики имущества и возможности его использования собственниками", - пишут журналисты.

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"Наша версия" отмечает, что если раньше, в условиях мирной жизни, арест на материальное состояние участника в уголовном производстве было лишь первой ступенью в решении судьбы этого имущества, то "ныне эта обеспечительная мера уголовного производства является синонимическим англоязычным оборотом "гуд бай".

"В целом из анализа обстоятельств обсуждаемого события и текста ответа ГУР МОУ усматривается, что коммерциализированные правоохранители, которые не смогли самостоятельно достичь поставленных целей (конечно, непроцессуального характера) за более чем два года досудебного расследования, привлекли мощного и авторитетного союзника, в лице ГУР МОУ. На это указывает и хронология - фактическое вручение сообщения о подозрении 12.10.2022 года, а уже через две недели появление приказа Кирилла Буданова №87ДСК "О принудительном отчуждении имущества для нужд государства в условиях военного положения", - добавили там.

Журналисты также отмечают, что обратили внимание на отождествление ареста имущества в уголовном производстве, то есть временного ограничения его гражданско-правового оборота с его отчуждением.

"При этом нужно учитывать, что предыдущие собственники и так не имели права пользоваться и распоряжаться имуществом, что отчуждено в пользу государства, в результате наложения на него ареста", - говорилось в ответе ГУР МО.

"Мне затруднительно ответить, зачем ГУР в военное время эти квартиры.., за которые государство еще должно будет заплатить большие суммы средств, пусть они их оценили не по рыночной цене, но речь идет о 200-300 млн, за эти средства можно было бы приобрести то имущество, которое необходимо государству в военное время, джипы могли быть, дроны, ну вся военная амуниция...", - отметил адвокат ООО "София Клаб" Евгений Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что 75 квартир в новостройке на Софиевской Борщаговке принудительно изъяли из письма из Минобороны.

Жители жилого комплекса Софиевской Борщаговки пришли под стены ГУР МО, поскольку там не объяснили, какие именно "государственные нужды" должны были удовлетворить принудительное изъятие квартир.

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