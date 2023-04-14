УПЦ МП вернула ключи от церкви Александра Невского госзаповеднику "Хотинская крепость"
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12 апреля 2023 года религиозная община УПЦ МП добровольно передала ключи от Церкви Александра Невского Государственному историко-архитектурному заповеднику "Хотинская крепость".
Об этом сообщила прессслужба Министерства культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ
Религиозная громада УПЦ МП также подписала акт приема-передачи (возвращения) имущества.
До конца 2021 года церковь была в пользовании религиозной общины прихода Черновицко-Буковинской епархии УПЦ согласно договору о безвозмездном использовании культового сооружения государственной собственности от 2012 года. Более года церковь была закрыта.
Церковь св. Александра Невского, построенная в 1833-1834 годах, находится на территории заповедника и является составной частью Комплекса сооружений Хотинской крепости.