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УПЦ МП вернула ключи от церкви Александра Невского госзаповеднику "Хотинская крепость"

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УПЦ МП вернула ключи от церкви Александра Невского госзаповеднику "Хотинская крепость"
12 апреля 2023 года религиозная община УПЦ МП добровольно передала ключи от Церкви Александра Невского Государственному историко-архитектурному заповеднику "Хотинская крепость".

Об этом сообщила прессслужба Министерства культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ

Религиозная громада  УПЦ МП также подписала акт приема-передачи (возвращения) имущества.

До конца 2021 года церковь была в пользовании религиозной общины прихода Черновицко-Буковинской епархии УПЦ согласно договору о безвозмездном использовании культового сооружения государственной собственности от 2012 года. Более года церковь была закрыта.

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Церковь св. Александра Невского, построенная в 1833-1834 годах, находится на территории заповедника и является составной частью Комплекса сооружений Хотинской крепости.

Топ комментарии

  • albano miner
    церква олександра невського - це як церква гіві-мотороли...
    вчіть історію, дебіли, якщо не бажаєте бути такими
  • Gal
    Випередив...
    Запроданець, "брат" сина Батия", васал Золотої орди. Виродок, який після захоплення Новгорода наказав вирізати всіх немовлят. Постать окутана міфами і брехнею, скажімо, за версією расєйскіх "істориків" в 11 років брав участь в битві на Чудському озері. Расєйскою "православною" сектою канонізований в "святі". Хоча, яка церква, такі й "святі".
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    дуже вчасно. до свят
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