УПЦ МП вернула ключи от церкви Александра Невского госзаповеднику "Хотинская крепость"

12 апреля 2023 года религиозная община УПЦ МП добровольно передала ключи от Церкви Александра Невского Государственному историко-архитектурному заповеднику "Хотинская крепость".

Об этом сообщила прессслужба Министерства культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ

Религиозная громада УПЦ МП также подписала акт приема-передачи (возвращения) имущества.

До конца 2021 года церковь была в пользовании религиозной общины прихода Черновицко-Буковинской епархии УПЦ согласно договору о безвозмездном использовании культового сооружения государственной собственности от 2012 года. Более года церковь была закрыта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавра приносила УПЦ МП десятки миллионов оборота в год. Это как минимум, - Ткаченко

Церковь св. Александра Невского, построенная в 1833-1834 годах, находится на территории заповедника и является составной частью Комплекса сооружений Хотинской крепости.