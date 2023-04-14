Минкульт спрашивал у YouTube, почему у телемарафона упали просмотры, - Ткаченко
Об этом глава ведомства Александр Ткаченко рассказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.
"Недавно мы заметили некоторое уменьшение трафика многих ресурсов, участвующих в телемарафоне, на YouTube. Были у нас вопросы по Meta (Facebook). В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, имевшихся в телемарафоне, но и 24 канала и других. Мы обратились с письмами, сейчас в диалоге с YouTube…", – сказал он.
Ткаченко отметил, что сервис проверяет, что произошло. А трафик на YouTube-каналах этих ресурсов уже вернулся к обычным значениям.
Также, по словам Ткаченко, Министерство обсуждало с Meta блокировку Facebook-страниц украинцев, рассказывающих о войне.
"Если речь идет о санкционной политике в отношении россиян или ресурсов типа "Страна", мы также обращаемся. Но они периодически рождаются заново, и здесь нужно постоянно это отслеживать, будем на это обращать внимание", - рассказал министр.