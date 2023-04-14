Российскую шпионку задержали на нефтеперерабатывающем заводе в Швеции
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV4 Nyheterna, информирует Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, операция по задержанию и аресту гражданки РФ была проведена вчера днем, 13 апреля, и "окружена строжайшей секретностью".
"Позже она была арестована и, вероятно, подозревается в корпоративном шпионаже", - говорится в статье.
По данным TV4 Nyhetern, в тот день несколько человек были доставлены на допрос и в разных местах было проведено несколько обысков.
В компании подтвердили, что арестованная россиянка действительно работала на их заводе, когда пришла полиция.
"Что мы можем подтвердить, так это то, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге была проведена полицейская операция, и полиция задержала человека в четверг днем. Это лицо работает на одного из наших субподрядчиков", - рассказали в пресс-службе Preem.
Окружной прокурор подтвердил арест.
"Со вчерашнего вечера в Гетеборге арестован человек по подозрению в корпоративном шпионаже. Я не могу сказать больше, чем это, по причине расследования, и расследование находится на ранней стадии", - отметил он, отказавшись рассказать подробности.