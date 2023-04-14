Франция готова предоставить Украине 2 миллиарда евро
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Париж готов предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 миллиарда евро. Часть этих денег уйдет на восстановление.
Об этом сообщил в своем твиттере премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Провел разговор с министром экономики Франции Бруно ле Мэром на полях SpringMeetings2023. Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление. Спасибо за поддержку", - написал Шмыгаль.
Напомним, вчера Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел с ним переговоры.