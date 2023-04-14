Украина не делилась с США планами наступления из-за опасения утечки, - AP

Украина не делилась с США планами будущего контрнаступления из-за сомнений в способности Вашингтона хранить тайны. Поэтому "утечка" документов Пентагона вряд ли может повредить украинским военным на поле боя.

Об этом говорится в публикации Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На этой неделе украинские и американские официальные лица заявили, что некоторые боевые планы и другая оперативная информация известны только Киеву, а не Вашингтону. Потому утечки секретных военных документов недостаточно для того, чтобы изменить ход войны.

"Если военные действия планируются, то о планировании спецоперации знает очень узкий круг людей", - заявила замминистра обороны Анна Маляр. Так, "риск утечки очень минимален" для важнейших военных вопросов.

Тем не менее, издание отмечает, что еще может "всплыть" более вредоносный материал. "Утечка" документов продолжает появляться в сети, и предстоящие данные могут быть более губительными для Украины, чем те, которые уже были обнародованы.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что "секретность в одной жизненно важной сфере - планах Украины по любым предстоящим действиям по отпору российским войскам - остается незыблемой".

"У них есть отличный план... но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", - сказал он.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что раскрытые подробности "неприятно слышать".

"Есть много информации, которая не соответствует действительности. А правдивая информация уже утратила свою актуальность", - добавил Резников.

Он назвал утечку информации целенаправленной информационной операцией в пользу России с целью "снизить уровень доверия между союзниками".

Кроме того, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Джон Сифер сказал, что хотя утечка секретной информации является "подлой", он не считает, что это действительно вредит военным усилиям Украины. По его словам, наиболее защищенные и щекотливые секреты разведывательного сообщества обычно не содержатся в таких документах Минобороны.

Напомним, в течение 13 апреля журналисты идентифицировали Тейшейру как возможного виновника слива документов; в тот же день его задержали.

Военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".

ФБР уже арестовало подозреваемого в "сливе". Он предстанет перед судом уже в пятницу, 14 апреля.