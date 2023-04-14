"Мы за мир во всем мире", - Xiaomi о внесении в список международных спонсоров войны

Xiaomi Corporation отреагировала на решение Национального агентства по предотвращению коррупции относительно ее внесения в перечень международных спонсоров войны. Компания заявила, что выступает за "мир во всем мире".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Xiaomi Corporation.

"Мы категорически против обвинений Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в том, что мы являемся "международным спонсором войны". Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия — позволить каждому в мире наслаждаться лучшей жизнью с помощью инновационных технологий", - говорится в заявлении.

В заявлении сказано также, что Xiaomi считают, что каждый потребитель имеет право на доступ к качественной связи и добавил, что Xiaomi имеет бизнес в более чем 100 странах и регионах и соблюдает все законы и правила в каждой из них.

Напомним, НАПК внесло китайскую компанию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Компания Xiaomi продолжает свою работу в России, несмотря на ее вторжение в Украину.

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