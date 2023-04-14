"Мы за мир во всем мире", - Xiaomi о внесении в список международных спонсоров войны
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Xiaomi Corporation.
"Мы категорически против обвинений Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в том, что мы являемся "международным спонсором войны". Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия — позволить каждому в мире наслаждаться лучшей жизнью с помощью инновационных технологий", - говорится в заявлении.
В заявлении сказано также, что Xiaomi считают, что каждый потребитель имеет право на доступ к качественной связи и добавил, что Xiaomi имеет бизнес в более чем 100 странах и регионах и соблюдает все законы и правила в каждой из них.
Напомним, НАПК внесло китайскую компанию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Компания Xiaomi продолжает свою работу в России, несмотря на ее вторжение в Украину.